«Наберут полубредовые вещи»: в Совфеде назвали опасной рассылку США о награде за данные о вмешательстве в выборы

США начали рассылать жителям России сообщения с предложением предоставить информацию о вмешательстве в выборы. За это они предлагают до 10 миллионов долларов. Сенатор Совфеда Франц Клинцевич назвал такие действия иллюзией и провокацией, которые несут в себе опасность.

«Даже, если кто-то предоставит материал, скажет: „У меня вот такое есть“, а ему ни копейки никто не даст. <…> Запад пошел в своих технологиях ва-банк, игнорируя здравый смысл, — победа или смерть. Вот какую проповедует сегодня политику коллективный Запад», — заявил «360» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он добавил, что сообщения рассылают не США, а имеющие деньги эмиссары. Эти люди найдут тех, кто согласится предоставить информацию и за 10 тысяч долларов. Для многих это очень большая сумма.

«Они наберут какие-то полубредовые вещи, выдуманные. Мы потом отобьем в суде. <…> Конечно, эти люди найдутся. Это все работа спецслужб, направленная на дестабилизацию обстановки. Это очень опасно и очень серьезно. И заявления такие серьезные», — отметил сенатор.

По его словам, необходимо обязательно найти тех, кто рассылает сообщения, доведя все до логического конца. Более того, в случае необходимости нужно изменить законодательство, так как подобными действиями пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. В качестве примера Клинцевич привел отношения России и Белоруссии.

«Представляете, какие там выстроены провокационные моменты, когда президент Лукашенко выступает с подобными вещами. Он всегда был такой достаточно неосторожный на язык, но сейчас то совсем очень плохо. Это все звенья одной цепи», — подчеркнул сенатор.

Он заключил, что сообщения относятся к специальным психологическим операциям в гибридной информационной войне, которая объявлена России.

Ранее Госдепартамент США начал рассылать SMS с предложением получить 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы. Сами выборы проходили в 2016 году, когда первое место получил Дональд Трамп.