На зрителей театра Пикадилли в Лондоне обрушился потолок

Во время спектакля по пьесе драматурга Артура Миллера «Смерть коммивояжера» в лондонском театре Пикадилли на зрителей упал кусок потолочного покрытия размером три-четыре метра. Несколько человек получили легкие травмы.

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Зрителей театра эвакуировали примерно через 20 минут после начала спектакля, сообщило издание Daily Mail. Из зала было выведено около тысячи человек. Аварийные службы и полиция прибыли на место инцидента около 20:00 местного времени.

Американский актер Венделл Пирс, известный по роли детектива Морланда в драме HBO «Прослушка», играл главного героя пьесы Вилли Ломана, вышел на улицу и извинился перед зрителями.

Он также поблагодарил их за то, что они пришли на спектакль. Свое заявление он повторил в Twitter.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас за организованную эвакуацию и попросить прощения. Мы рады, что никто не пострадал», — заявил актер.

Полиция сообщила, что на месте инцидента находится лондонская пожарная команда с тремя машинами. Дороги вокруг театра, который открылся 91 год назад, перекрыты.

Это не первый случай, когда обрушивается потолок в лондонском театре. В 2013 году около 80 человек получили ранения, причем, семеро из них, тяжелые, когда в театре «Аполлон» упала часть потолка.