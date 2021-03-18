Власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах в Берлине.

«Чтобы иметь возможность завершить проект без дополнительных санкций США против него правительство ФРГ предлагает новой администрации США во главе с Джо Байденом более значительную поддержку Украине», — говорится в материале.

В начале недели стало известно, что Германия планирует выиграть время в разногласиях с Америкой по поводу «Северного потока — 2», чтобы добиться завершения проекта. По оценкам аналитиков, газопровод готов на 95%, его строительство может завершиться к сентябрю. Поэтому в Берлине полагают, что после запуска Вашингтон взглянет на ситуацию иначе, а американские политики изменят риторику на более прагматичную.

«Северный поток — 2» — это две ветки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год, которые пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проведут также по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.