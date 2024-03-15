Мир 15 марта 2024, 04:36 На Западе сделали неожиданное заявление о России перед выборами Bloomberg: Путин может похвастаться уверенным ростом экономики России РИА «Новости»

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На Западе сделали неожиданное заявление о России. По мнению журналистов Bloomberg, российским избирателям нет поводов жаловаться на действующего президента Владимира Путина, так как экономика страны уверенно растет, несмотря на санкции.

Журналисты признали, что санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая выросла вопреки ограничениям.

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«Данные за январь показывают, что розничный товарооборот, реальные зарплаты и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы», — сказано в статье.

Автор материала добавил, что у российский избирателей нет причин для недовольства действующим президентом, так как зарплаты взлетели, рубль стабилизировался, а нищета и безработица достигли рекордно низкого уровня.

Ранее немецкий журнал Focus написал, что антироссийские санкции имели лишь краткосрочный эффект. Экономика России не развалилась, а, напротив, окрепла.