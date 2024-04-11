Эксклюзив 11 апреля 2024, 23:17 На Западе очнулись. Украина проигрывает России «войну на истощение» Обозреватель «360» Ракитский: Запад стал признавать проигрыш Украины Телеканал «360»

Читать 360tv в

Австрийский полковник Маркус Райснер в интервью RND заявил, что ситуация на поле боя для Украины становится критической. Издание The Independent написало, что от смертоносных российских авиабомб ВСУ не спасут даже F-16, а La Dépêche резюмировало: без западной помощи украинские войска продержатся лишь до лета. О настояниях на Западе рассказал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Неужели скоро победа?

СВО подходит к своему логическому завершению, и скоро все будет как раньше? Первое — похоже, что победа действительно не за горами, а второе — как раньше не будет никогда. Мир меняется, новые реалии становятся нормой, но я не об этом. Почему на Западе такие пессимистические настроения?

Тут все просто. Одни СМИ все пытаются давить на центры принятия решений, используя слово «истощение», намекая, что помощь нужна срочно, ведь без нее у Незалежной времени до июня.

Все эти сроки — информационный треп, поверьте. Спрогнозировать сейчас что-то точно невозможно, особенно, если нет всех карт перед глазами. Это банальные рычаги манипулятивного воздействия на аудиторию, это элементы мягкой силы.

В прессе начинают говорить о бессмысленности предоставления помощи Киеву

Решение принято? И теперь «союзникам» надо просто объяснить, что никакие эшелоны ничего не изменят? Партнеры что только не передавали ВСУ — обещали они еще больше — ничего не помогло. Горят танки Challenger и Leopard, Storm Shadow сбиваются, так зачем тогда тратить деньги? Это все понятно было давно, но теперь об этом пишет британская газета The Independent.

Дискурс меняется все стремительнее. Ждем, когда какой-нибудь «Перший» или «1+1» заявит, что [президент Украины Владимир] Зеленский — вор и предатель. Это случится, не сомневайтесь.