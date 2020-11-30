Президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США

На прошедших в США выборах президента было много фальсификаций. С таким заявлением выступил бразильский лидер Жаир Болсонару. По словам политика, у него есть свои источники, которые он не может раскрыть.

«У меня есть свои источники информации, которые я не могу раскрыть, согласно которым там было много фальсификаций. Было, и это никто не обсуждает. Достаточно ли их для определения (победы — прим. ред.) одного или другого, я не знаю, стоит еще подождать», — приводит слова Болсонару приводит издание Globo.

Выборы нового президента прошли в Соединенных Штатах 3 ноября. Официально результаты голосования еще не огласили. По информации СМИ, в гонке лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Лидеры некоторых государств уже поздравили его с победой. При этом действующий президент США Дональд Трамп отказывается признать свое поражение и продолжает добиваться пересчета голосов.

Накануне Трамп выступил с заявлением, что подсчет голосов на выборах был сфальсифицирован в пользу Джо Байдена. Более того, к сокрытию нарушений причастны ФБР и Минюст.