Крупнейшая оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» и еще несколько оппозиционных партий лидируют на парламентских выборах страны. В общей сложности они собрали 50,3% голосов избирателей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные exit poll. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 33% голосов избирателей.

Представитель Центра мониторинга выборов (СеMI) сообщил, что уже обработано 52% бюллетеней.

«Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории набирает 34,4%, оппозиционная коалиция „За будущее Черногории“ набирает 33,4%, оппозиционная коалиция „Мир — наша нация“ набирает 12,5%», — цитирует ТАСС данные центра.

Если оппозиционные партии объединятся, то смогут прервать монополию власти Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича. Она продолжалась 39 лет.

Избирательные участки в Черногории закрылись в 20:00 (21:00 мск). Явка стала рекордной для страны — 74,9%. Правом голоса в Черногории обладают 540 тысяч человек из 620 граждан страны. За 81 место в парламенте боролись 11 партий и коалиций.