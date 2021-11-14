Женщина съела квитанцию о голосовании на выборах в Болгарии

На выборах в Болгарии женщина съела квитанцию, которая выдается для подтверждения машинного голосования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).

О происшествии рассказали сотрудники избирательного участка в Софии. 74-летняя пенсионерка воспользовалась устройством для машинного голосования. Однако после того, как получила квитанцию, передумала и попросила дать ей возможность проголосовать повторно, следует со слов председателя местной комиссии Снежины Ангеловой.

После того, как женщина не получила разрешения в ответ на свою просьбу, она отказалась отдавать квитанцию членам избирательной комиссии. Вместо этого женщина совершила поступок, не предусмотренный избирательным законодательством — она съела документ.

По словам Ангеловой, она обратилась в районную комиссию (РИК). Она отметила, что уже 25 лет возглавляет избирательную секцию, но в такие ситуации еще не попадала.

«В РИК мне ответили, что в списке квитанций ее необходимо отметить как съеденную, а затем расписаться всем членам секционной комиссии», — рассказала председатель местной комиссии.

За содействием комиссия также обратилась к сотрудникам МВД, отметила Ангелова.

В первый день единого голосования, 17 сентября, житель Ялты произвел фурор на избирательном участке, явившись голосовать в маске коня и пальто. Комичности образу коня добавлял скомканный пакет в руке, но при этом на пальто у него были золотистые обшлага. С выбором обуви он, вероятно, не стал заморачиваться и предпочел кроссовки.