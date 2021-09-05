На встречу глав МИД G7 по Афганистану планируют пригласить Россию и Китай

Главы МИД стран-участниц G7 намерены на следующей неделе провести встречу. На переговоры, главной темой которых станет ситуация в Афганистане, планируют пригласить Россию и Китай. Об этом рассказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK.

Он заявил, что G7 на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств для обсуждения ситуации в Афганистане.

«На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», — отметил глава японского внешнеполитического ведомства.

Такие консультации, по словам Мотэги, могут пройти уже 8 сентября.

Власть в Афганистане была захвачена участниками радикального движения «Талибан»* в середине августа. Боевики вошли в Кабул и заняли президентский дворец. В стране осталась единственная неподконтрольная им провинция — Панджшер, в которой обосновалось сопротивление под руководством Ахмада Масуда — младшего.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.