Большинство американцев заявили о прогрессе на встрече Байдена и Путина

Президент США Джо Байден в середине июня провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Большинство американцев заявили, что лидеру страны удалось добиться прогресса на переговорах.

Опрос среди жителей США провели специалисты исследовательской службы Harvard-Harris. Результаты работы опубликовало издание The Hill. Согласно опросу, 21% американцев полагают, что Байдену удалось достичь «значительного» прогресса на саммите.

Еще 31% участников исследования отметили, что глава Вашингтона добился «некоторого» прогресса. При этом 32% людей заявили, что президент вовсе не сумел получить результата. Затруднились ответить на вопрос 15% опрошенных.

Американцы хотят, чтобы лидер страны придерживался жесткой позиции по отношению к России. Во время исследования 72% жителей назвали Москву противником Вашингтона. Также 59% респондентов сказали, что Байдену стоит «не давать спуску России» в вопросах кабератак и других угрозах.

«Возможно, еще рано судить о внешней политике президента Байдена, но саммит с Владимиром Путиным не принес президенту [США] ни пользы, ни вреда», — подчеркнул социолог Марк Пенн.

Исследование проводилось в период с 15 по 17 июня среди двух тысяч американцев.