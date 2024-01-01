Важное 01 января 2024, 12:27 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по уведомлению населения.

Вечером в воскресенье, 31 декабря, воздушную тревогу также объявляли в Киевской области. В связи с ситуацией в украинской столице запретили запуск салютов, писал RT.

Реклама

Позднее стало известно, что ряд взрывов произошли в Одессе и Николаеве на юге Украины. Местные власти эти сообщения не прокомментировали.

Кроме того, в одно из предприятий в Днепропетровске попал беспилотный летательный аппарат, начался пожар. Спасатели справились с распространением огня в течение часа.

Ночью 1 января повреждения получил один из объектов портовой инфраструктуры в Одессе. Представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк отмечала, что возгорание удалось оперативно потушить, других подробностей ЧП она не привела.