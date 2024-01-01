01 января 2024, 12:27
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны
Сирены воздушной тревоги зазвучали по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по уведомлению населения.
Вечером в воскресенье, 31 декабря, воздушную тревогу также объявляли в Киевской области. В связи с ситуацией в украинской столице запретили запуск салютов, писал RT.
Реклама
Позднее стало известно, что ряд взрывов произошли в Одессе и Николаеве на юге Украины. Местные власти эти сообщения не прокомментировали.
Кроме того, в одно из предприятий в Днепропетровске попал беспилотный летательный аппарат, начался пожар. Спасатели справились с распространением огня в течение часа.
Ночью 1 января повреждения получил один из объектов портовой инфраструктуры в Одессе. Представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк отмечала, что возгорание удалось оперативно потушить, других подробностей ЧП она не привела.
Украина
Реклама
Реклама