Эксклюзив 26 марта 2024, 18:20 «На воре и шапка горит». Политолог объяснил поведение Украины на фоне теракта в «Крокусе» Политолог Светов: оговорка Арестовича о теракте в Подмосковье говорит о многом РИА «Новости»

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Оговорка бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о причастности киевского режима к теракту в Crocus City Hall свидетельствует о его скрытом желании похвалиться возможностями убийства мирных людей. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог и журналист Юрий Светов.

Светов вспомнил недавнее интервью главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который косвенно признал причастность спецслужбы к ряду убийств и покушений в России.

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«Малюк вдруг вспомнил про Крымский мост, про убийство Кивы и про покушение на Прилепина. Либо на воре шапка горит, либо у них нестерпимое желание похвастаться своими возможностями. Дескать, мы способны на это и на то, на пятое-десятое», — отметил он.

Поэтому, по его мнению, есть все основания считать Украину причастной к теракту в Подмосковье. Помимо этого, подчеркнул политолог, такие данные уже получили в ходе оперативной работы российские правоохранители.

Отдельно он отметил, что «хозяева» Украины в лице официальных лиц США говорят о ее непричастности к теракту.

«То усердие, с которым хозяева говорят, что их подчиненные этого не совершали, а подчиненные допускают такие оговорки, свидетельствует о многом», — заключил собеседник «360».

Ранее Арестович* случайно проговорился о причастности Киева к теракту в Красногорске.