Мир 11 сентября 2023, 02:47 «На волоске». Украину поставили под угрозу уничтожения из-за НАТО Журналист Кларенберг: Украина находится под угрозой из-за расширения НАТО РИА «Новости»

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Расширение Североатлантического альянса угрожает существованию Украины. Об этом заявил журналист-расследователь Кит Кларенберг в материале для Al Mayadeen.

«Сегодня, когда Россия и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью», — заявил он.

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Речь идет о заявлении Джорджа Кеннана, которого знают как «архитектора холодной войны» и важную фигуру в создании НАТО. Он назвал расширение блока в 1998 году трагической ошибкой и отметил, что российская сторона даст мощнейший ответ на это.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что правительство США достаточно безумно, чтобы отправить своих военных в зону спецоперации на Украине и тем самым спровоцировать третью мировую войну. По словам конгрессвуман сейчас пришло время для мирного решения украинского конфликта.

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев еще в конце августа заявил, что Запад подталкивает мир к войне. По его словам, западные лидеры игнорируют сигналы России.