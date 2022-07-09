Как минимум восемь женщин пострадали на традиционной вечеринке Социал-демократической партии Германии. По предварительным данным, они могли выпить напитки, в которые были подмешаны так называемые «наркотики изнасилования». При употреблении таких веществ у человека происходят провалы в памяти.

Об отравлении женщин сообщило местное издание Tagesspiegel. Вечеринка СДПГ прошла 1 июня. На празднике было около тысячи человек, в том числе и канцлер Германии Олаф Шольц, депутаты и сотрудники бундестага.

Издание отметило, что обычно эта вечеринка бывает более масштабной и ее участниками становятся более двух тысяч гостей, среди них и представители разных компаний, журналистов. Но в этом году все решили сделать скромнее из-за пандемии коронавируса.

Лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин после того, как стало известно о возможном подмешивании наркотиков на вечеринке, заявил членам бундестага, что СДПГ сделает все возможное, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

«Мы рекомендуем другим [возможным] пострадавшим немедленно сообщить о произошедшем в полицию», — добавил он.

Одной из пострадавших 21 год. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие после вечеринки. По ее словам, она не пила спиртное. Около 21:30 у нее стала кружиться голова, а наутро она не помнила минувший вечер. Ее доставили в больницу, и там сотрудники обратились к правоохранителям. Девушка пройдет токсикологическую экспертизу и другие обследования.