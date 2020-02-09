Эксперт объяснил согласие Белоруссии на условия России по нефти

По его словам, проведя анализ рынка белорусы поняли, что стоимость нефти у любого другого поставщика будет гораздо выше, чем у России. Даже если цена будет стандартная.

«Например, если бы США, как и обещали, взялись бы обеспечивать потребности нашего соседа в „черном золоте“ на 100%, то трудно даже представить, во сколько бы это обошлось Минску, учитывая включенные транспортные расходы через Атлантику», — объяснил Разуваев.

Он припомнил похожую ситуацию, которая произошла в 2007 году. Тогда Белоруссия заказала танкер нефти у Венесуэлы, который влетел в копеечку госбюджету страны.

Ситуация повторилась в прошлом месяце, только уже с норвежской нефтью. Она тоже оказалась слишком дорога. «К тому же два белорусских нефтеперерабатывающих завода слишком заточены под нашу нефть марки Urals (сернистую и тяжелую) — с другими сортами „черного золота“ могли бы возникнуть проблемы», — добавил Разуваев. Он отметил, что, конечно, все решаемо, но и в этом случае решение потребует денег.

Россия и Белоруссия достигли соглашения после долгих переговоров. Теперь белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.