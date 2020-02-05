На украинском телеканале «1+1» прошли обыски

В здании принадлежащего миллиардеру Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Служба безопасности Украины (СБУ) начала обыск. Местные журналисты связывают его с попавшими в свободный доступ записями прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

Факт проведения обыска на «1+1» подтвердили журналисты из проектов «Гроші» и «Секретні матеріали», работающие в этом же офисе. Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на руководителя департамента журналистских расследований «1+1 Медиа» Максима Шиленко.

Сотрудники СБУ считают, что именно работающий на «1+1» Евгений Куксин выложил в Сеть записи, на которых украинский премьер сомневается в компетентности президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский написал в Facebook, что «маски-шоу» организованы в СБУ и призвал присоединиться к журналистам.

В заявлении, опубликованном на сайте телеканала, обыск назван «нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ». Журналисты обратились к профессиональному сообществу с просьбой не оставить ситуацию без внимания и предоставить ей максимальную огласку.