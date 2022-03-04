Канцлер ФРГ призвал Путина остановить спецоперацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить специальную операцию на Украине и обеспечить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из зоны боевых действий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.

Путин ответил немецкому коллеге, что новые переговоры с украинской стороной пройдут в конце нынешней недели.

Также кабмин сообщил, что Путин и Шольц вновь свяжутся в скором времени и обсудят ситуацию на Украине.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Россия заняла достаточно жесткую позицию, однако переговоры между сторонами продолжатся.

Российские военные девятый день проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. Они наносят удары по военным объектам соседней страны, чтобы защитить от военного наступления жителей Донбасса.