На Украине зарегистрировали новый случай смерти после вакцинации Covishield

Смерть пациента после вакцинации препаратом AstraZeneca/Covishield зарегистрировали во Львовской области на Украине. Об этом сообщил глава региона Максим Козицкий. По его словам, 63-летний мужчина умер на следующий день после прививки.

«Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19», — написал Козицкий на своей странице в Facebook.

Обстоятельства смерти мужчины изучает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Это уже не первый случай смерти пациента после прививки от коронавирусной инфекции. В марте после вакцинации умерла жительница Одесской области. Тогда врачи заявили, что у женщины было больное сердце. Еще один человек умер после прививки Черновцах. Причиной смерти назвали инсульт и COVID-19, которым мужчина успел переболеть ранее.