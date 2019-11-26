На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа
Как отмечает глава украинского Минэнерго, если Киев подпишет новый контракт на транзит российского газа, то для населения цена на него опустится до исторического минимума.
«Нафтогаз» допустил заключение контракта с «Газпромом» на годПодробнее
По словам Оржеля, Украина делает все возможное для подписания нового соглашения с «Газпромом». Однако министр не назвал точной даты следующего раунда трехсторонних переговоров по транзиту российского голубого топлива.
В понедельник исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о том, что компания направила «Газпрому» ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Как отметил Витренко, заключение договора возможно, но условия нового документа должны соответствовать европейским правилам.