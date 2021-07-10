На Украине заявили о «зерновом проклятии»

Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут Украину к дальнейшему сокращению населения, считает политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

В эфире телеканала «Наш» он заявил, что в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, поскольку оно будет «просто не нужно».

«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов», — сказал Карасев, чьи слова привело РИА «Новости».

Кроме того, на Украине сокращается количество вузов из-за реформы образования. В результате этого возникает недостаток специалистов.

«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли — прим. ред.) — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, и поставлять его на рынок», — заявил Карасев.

Этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, отметил политолог, из-за чего простые украинцы продолжат уезжать из страны.

Правящая на Украине партия «Слуга народа» считает Китай важным стратегическим партнером и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства. Руководитель фракции «Слуги народа» в Верховной раде и глава политсовета партии Давид Арахамия считает, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу.