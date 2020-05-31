На Украине заявили о потребности страны в российском рынке

Промышленность Украины не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская.

Правительственная программа стимулирования, которая направлена на поддержку экономики для преодоления последствий пандемии, не спасет промышленность, считает Королевская.

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — приводит сайт партии сообщение депутата.

Королевская добавила, что упомянутые в правительственной программе намерения бороться за расширение квот Украины на рынках Евросоюза также ситуацию не спасут. По ее мнению, для Европы Украина остается «сырьевым придатком».