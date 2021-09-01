На Украине заявили о подготовке «на самом высоком уровне» встречи Путина и Зеленского

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского проходит «на самом высоком уровне», заявил РИА «Новости» украинский первый вице-премьер Алексей Любченко.

При этом на вопросы о том, когда и в какой стране может состояться встреча, Любченко не стал отвечать.

На вопрос о возможности ее проведения в Москве, как уточнило агентство, украинский политик сделал отрицательный жест головой. В ответ на следующее уточнение о месте встречи чиновник назвал Крым.

Встреча президентов США и Украины пройдет 1 сентября. Визит должен укрепить и расширить двусторонние отношения, а также подчеркнуть «железную» приверженность Соединенных Штатов безопасности и суверенитету Украины, заявили представители администрации, передает Fox News. Встреча глав двух государств подверглась насмешкам со стороны американцев. По их мнению, президент США бросит Украину на произвол судьбы, как Афганистан, а Зеленского назвали идиотом за слепое доверие.