Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране.

Украине необходимо пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, поскольку она «обнажила» свой рынок, «убила» местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей, считает Мураев. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Наш», сообщило РИА «Новости».

«В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет», — указал бывший депутат Рады.

Евросоюз, по словам Мураева, не сможет «прокормить» Украину и «подтянуть» ее до своего уровня, так как в сообществе также «достаточно сложная ситуация».

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал к выходу из Евросоюза, а также созданию «нового европейского пространства», частью которого должна стать Россия. Он привел в качестве примера политику Вашингтона в отношении «Северного потока —2», назвав ее «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением», которую Штаты ведут ради «собственных стратегических интересов».