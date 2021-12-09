На Украине заявили о готовности пойти на уступки в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, но только в случае ответных шагов со стороны Москвы.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России», — отметил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News.

Киев, как подчеркнул глава МИД Украины, не будет уступать в вопросах, которые имеют основополагающее значение для развития государства, в частности о европейской и евроатлантической интеграции.

Требования России, по словам Кулебы, должны быть рациональными и законными. Призывы РФ к Украине отказаться от собственной внешней политики или вхождения НАТО являются нелегитимными, пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также выразил надежду на то, что в случае эскалации у российско-украинской границы союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере.

Накануне президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором отметил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность ввода американских войск на украинскую территорию из-за разногласий с Россией.