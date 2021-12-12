На Украине заявили о провале политики НАТО по отношению к России

Стратегия НАТО в отношении России в настоящий момент не приносит необходимых результатов, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Свое мнение он выразил в интервью британской газете Financial Times.

«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — заявил Резников. Его слова привел ТАСС.

Подобная стратегия, по словам главы украинского военного ведомства, провалилась в 2008 году, когда Россия приняла участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии после того, как ФРГ и Франция заблокировали вступление Грузии в Североатлантический альянс.

В связи с этим решение властей Германии отказаться поставлять оружие на Украину Резников назвал ошибочным. Глава Минобороны Украины назвал несправедливым то, что Германия продолжает «строить газопровод „Северный поток — 2“ и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений».

Министры иностранных дел стран G7 вместе с представителем Евросоюза выпустили официальное заявление, в котором призвали Россию снизить уровень эскалации на украинской границе. Участники прошедшего в Ливерпуле заседания заявили, что просят Россию использовать только дипломатические пути для решения всех конфликтов. В случае военной агрессии Россию ждут серьезные последствия, и за такие шаги ей придется заплатить большую цену, утверждают на Западе.