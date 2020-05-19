На Украине задержан всемирно известный хакер

В Ивано-Франковской области Украины сотрудниками Службы безопасности (СБУ) задержан хакер, укравший «самый крупный в истории массив данных» пользователей. Действуя под ником Sanix, он похитил 773 миллиона адресов электронной почты и 21 миллион уникальных паролей.

Все это он выставил на продажу на одном из форумов. По данным СБУ, эта база данных объемом 87 гигабайт составляет малую часть данных, которыми он завладел. Общий объем украденных персональных и финансовых данных жителей Евросоюза и Северной Америки достигает почти семи терабайт.

Специалисты СБУ утверждают, что хакер также торговал пин-кодами к банковским карточкам, электронным кошелькам с криптовалютой и счетами PayPal.

По месту жительства Sanix в ходе обыска была изъята компьютерная техника с двумя терабайтами краденных данных, телефоны с доказательствами противоправной деятельности, 190 тысяч гривен и три тысячи долларов наличными.

Хакеру вскоре будет предъявлено обвинение в несанкционированном вмешательстве, сбыте и распространении информации с ограниченным доступом.

Группа хакеров под названием REvil выложила в открытый доступ часть компромата на президента США Дональда Трампа. Они потребовали 21 миллион долларов, в противном случае пообещали выложить остальную информацию.