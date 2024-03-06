Мир 06 марта 2024, 05:07 На Украине забили тревогу из-за кадровых перестановок в ВСУ Экс-замминистра Тука: союзники Зеленского займут новые должности в ВСУ РИА «Новости»

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Новые кадровые перестановки в украинской армии могут привести к назначению некомпетентных сторонников главы Украины Владимира Зеленского на новые посты. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на YouTube-канале NewsRoom.

«Это приведет, без сомнения, к большим кадровым изменениям <…>. Но приведет ли это к улучшению — очень сомневаюсь», — сказал он.

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По словам Тука, новый главком ВСУ Алексанр Сырский был креатурой Зеленского, поэтому готов исполнять любые приказы действующего президента Украины. Бывший замминистр переживает, что новых руководителей в армии будут назначать, не учитывая их профессионализм и компетенцию. Основным критерием для вступления в должность станет хорошее отношение к Зеленскому и его политике.

«Не хочу даже говорить, к чему приведет такая кадровая политика», — заявил Тука.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинский президент совершил большую ошибку, когда сместил Залужного с должности. По его словам, экс-главкома поддерживал народ, он имел высокий рейтинг в опросах.