  • На Украине выступили против обучения иностранных студентов на русском языке

    16 ноября 2019, 04:17

    Валерия Шафирко

    Украинские представители общественных организаций и ученые выступили против обучения в вузах иностранцев на русском языке. Об этом сообщил сайт Vesti.ua со ссылкой на обращение к министру образования Анне Новосад.

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    В материале отмечается, что новая редакция закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» позволит обучаться в вузах страны на русском языке.

    Как считают авторы обращения, так Украина будет за свой счет способствовать достижению целей России, которая впоследствии сможет получать специалистов со знанием русского языка.

    Украинские ученые и представители общественных организаций сделали акцент на том, что иностранным студентам на Украине лучше обучаться на украинском языке.

    По словам активистов, изучать украинский язык на Украине для большинства иностранных студентов естественно и нормально. Как отметили авторы обращения, только для незначительной части иностранных студентов на Украине русский язык является родным.