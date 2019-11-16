На Украине выступили против обучения иностранных студентов на русском языке

Европарламент провел слушания о русской журналистике в Прибалтике и на Украине Подробнее

В материале отмечается, что новая редакция закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» позволит обучаться в вузах страны на русском языке.

Как считают авторы обращения, так Украина будет за свой счет способствовать достижению целей России, которая впоследствии сможет получать специалистов со знанием русского языка.

Украинские ученые и представители общественных организаций сделали акцент на том, что иностранным студентам на Украине лучше обучаться на украинском языке.

По словам активистов, изучать украинский язык на Украине для большинства иностранных студентов естественно и нормально. Как отметили авторы обращения, только для незначительной части иностранных студентов на Украине русский язык является родным.