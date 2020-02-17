На Украине выступили против героизации Бандеры

Новый директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что отрицательно относится к процессу «героизации» Бандеры и других личностей, связанных с историей Украины.

В интервью Ukrinform он подчеркнул, что звания героев может раздавать президент Украины. Институт Нацпамяти должен сохранять память о людях, которые боролись за национальную идею.

По его мнению, личность Степана Бандеры не понимают не только на востоке страны, но и в центральных регионах. Поэтому институт должен вести просветительскую работу. Дробович считает, что украинцам надо знать сложную правду.

«Люди, зная правду, … уже сами решат — герои ли они для них, но они точно будут ценить их вклад в развитие украинской независимости… Нам просто нужно быть самими собой и честными с самими собой, этого достаточно», — подчеркнул глава Института нацпамяти.

Антон Дробович подчеркнул, что против упрощения истории.

«Я хочу, чтобы такого не было: какой-то — с одной стороны — священный маршал Жуков на белом коне и с крылышками, а с другой — непорочный Степан Бандера на белом коне с крылышками. Ничего такого не будет, потому что это неправда», — заявил глава института.

В конце января ЦРУ обнародовало архивные документы, согласно которым во время Второй мировой войны Степан Бандера был агентом Гитлера.