Мир 10 марта 2024, 00:46 На Украине впервые отобрали квартиру за «сепаратизм» У 80-летней украинки конфисковали квартиру за «сепаратизм» РИА «Новости»

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На Украине конфисковали квартиру за «сепаратизм». Об этом сообщило издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

Происшествие случилось в Виннице. Там осудили 80-летнюю пенсионерку, которая ранее поддержала Россию. Потом она покинула Украину, и после этого в стране состоялся суд, который постановил забрать у женщины недвижимость.

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Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал, что ждет жителей Крыма в случае «прихода» ВСУ. По его словам, самые «рьяные оттуда уедут», как только украинские войска начнут приближаться к полуострову.

Власти Украины разделили бы крымчан на три категории. Первая — верные России, которые были готовы сотрудничать с Москвой. Вторая — кто мог бы не поддерживать РФ, но поддержал. Третья — пенсионеры, у которых не было выбора.

* Включен в России в список террористов и экстремистов.