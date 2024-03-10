10 марта 2024, 00:46
На Украине впервые отобрали квартиру за «сепаратизм»
У 80-летней украинки конфисковали квартиру за «сепаратизм»
На Украине конфисковали квартиру за «сепаратизм». Об этом сообщило издание «Украина.ру» в Telegram-канале.
Происшествие случилось в Виннице. Там осудили 80-летнюю пенсионерку, которая ранее поддержала Россию. Потом она покинула Украину, и после этого в стране состоялся суд, который постановил забрать у женщины недвижимость.
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Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал, что ждет жителей Крыма в случае «прихода» ВСУ. По его словам, самые «рьяные оттуда уедут», как только украинские войска начнут приближаться к полуострову.
Власти Украины разделили бы крымчан на три категории. Первая — верные России, которые были готовы сотрудничать с Москвой. Вторая — кто мог бы не поддерживать РФ, но поддержал. Третья — пенсионеры, у которых не было выбора.
* Включен в России в список террористов и экстремистов.
Суд
Россия
Украина
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