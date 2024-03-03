Мир 03 марта 2024, 03:55 На Украине сообщили о вывозе архивов и музейных экспонатов из Харькова Мосийчук сообщил о вывозе архивов и эвакуации еврейских организаций из Харькова РИА «Новости»

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что появилась информация о вывозе архивов и музейных экспонатов их Харькова. Об этом он написал в Telegram-канале.

Мосийчук заявил, что угрозы городу становятся все «более очевидными», так как сначала сообщали о вывозе дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов и документации, которые могут представлять интерес противника и оборонной промышленности Украины.

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«Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее», — подчеркнул экс-депутат.

Мосийчук напомнил, что и президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Харькова, ранее выехавших из города, не спешить с возвращением домой. По мнению политика, это достаточно серьезный сигнал для семей с детьми, которые еще остались. Он добавил, что последним лучше эвакуироваться из города.

Ранее Зеленский признал, что украинские войска все же не смогут защитить Харьков.