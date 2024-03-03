03 марта 2024, 03:55
На Украине сообщили о вывозе архивов и музейных экспонатов из Харькова
Мосийчук сообщил о вывозе архивов и эвакуации еврейских организаций из Харькова
Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что появилась информация о вывозе архивов и музейных экспонатов их Харькова. Об этом он написал в Telegram-канале.
Мосийчук заявил, что угрозы городу становятся все «более очевидными», так как сначала сообщали о вывозе дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов и документации, которые могут представлять интерес противника и оборонной промышленности Украины.
Реклама
«Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций и так далее», — подчеркнул экс-депутат.
Мосийчук напомнил, что и президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Харькова, ранее выехавших из города, не спешить с возвращением домой. По мнению политика, это достаточно серьезный сигнал для семей с детьми, которые еще остались. Он добавил, что последним лучше эвакуироваться из города.
Ранее Зеленский признал, что украинские войска все же не смогут защитить Харьков.
Верховная рада
Музеи
Депутаты
ВСУ
Украина
Харьков
Реклама
Реклама