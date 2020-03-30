На Украине снова выросли цены на продукты. Зеленский предупредил о возможном дефолте

На фоне ажиотажного спроса многие торговые сети Украины продолжают наращивать стоимость продуктов питания. За последние дни гречневая крупа подорожала на треть, капуста — на 80%, хлеб — на 20%.

Многие розничные сети объяснили, что были вынуждены поднять цены из-за пересмотра их поставщиками. Однако эти заявления не нашли подтверждения. Об этом сообщила «Страна.ua»

«Золотым» назвал Украинский клуб аграрного бизнеса набор для борща. Он побил все рекорды по ценам прошлых лет. В два раза подорожал лук, цена капусты выросла на 86% (теперь килограмм стоит 8,46 гривны, примерно 24,21 рубля), морковь — на 48%.

В стране заметен и рост цен на крупы, в особенности, на гречку. К 18 марта ее цена подросла на 20-25%, а уже к 28 марта она выросла на 50% до 55,6 гривны (125 рублей).

Как сообщили источники издания, украинское правительство думает о возврате ценового регулирования на социальные продукты питания.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцем и заявил, что без поддержки международных партнеров страну ждет дефолт. По его словам, Киев стоит на распутье, принимать ли жизненно важные законы и получить транш МВФ на десять миллиардов долларов или нет.

Ранее стало известно, что прилетевших из Вьетнама и из столицы Катара Дохи украинцев обязали платить за карантин.