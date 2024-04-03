03 апреля 2024, 23:27
На Украине решили переименовать подконтрольные России города
Депутат Рады Лозинский: Украина переименует подконтрольные РФ города в ЛНР
Власти Украины решили переименовать неподконтрольные киевскому режиму регионы в Луганской Народной Республике. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Лозинский в соцсети Facebook*.
По словам депутата, такое решение принял комитет Верховной рады по государственному строительству и местному самоуправлению. Переименованию подлежат 44 населенных пункта, среди них два города в ЛНР: Первомайск и Северодонецк. Первый переименуют в Сокологорск, а второй — в Северодонецк.
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Также Лозинский рассказал о смене названия города Дружба в Сумской области. Теперь его будут называть Журавское.
Ранее стало известно, что Администрация города Никополя Днепропетровской области сменила названия 50 улиц и переулков. Топонимы в основном связаны с именами украинских националистов и деятелей культуры.
* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.
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