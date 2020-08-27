Под Харьковом радикалы заблокировали и открыли огонь по автобусу с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются», — указал он на своей странице в Facebook.

Источник фото: телеканал «360»

В свою очередь, другой депутат партии Илья Кива, возглавляющий движение «Патриотов», уточнил, что в автобусе находилось 22 человека. Они направлялись из Полтавы в Харьков на собрание членов организации.

Как он сообщил в Facebook, эти радикалы принадлежат экстремисткой организации «Азов», с которой у «Патриотов» уже были стычки. По его словам, двоих представителей «Патриотов» члены бандформирований «Азов» и Нацкорпус «выкрали и увезли в неизвестном направлении».

Организация «Патриоты — За жизнь» была основана в июне этого года как подразделение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее руководители ставят перед собой цель противостоять «хаосу, аморальности, беспределу».

Видео: Telegram