На Украине расстреляли автобус с членами организации «Патриоты — за жизнь»
«Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются», — указал он на своей странице в Facebook.
В свою очередь, другой депутат партии Илья Кива, возглавляющий движение «Патриотов», уточнил, что в автобусе находилось 22 человека. Они направлялись из Полтавы в Харьков на собрание членов организации.
Как он сообщил в Facebook, эти радикалы принадлежат экстремисткой организации «Азов», с которой у «Патриотов» уже были стычки. По его словам, двоих представителей «Патриотов» члены бандформирований «Азов» и Нацкорпус «выкрали и увезли в неизвестном направлении».
Организация «Патриоты — За жизнь» была основана в июне этого года как подразделение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее руководители ставят перед собой цель противостоять «хаосу, аморальности, беспределу».
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