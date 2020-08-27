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    27 августа 2020, 21:00

    На Украине расстреляли автобус с членами организации «Патриоты — за жизнь»

    Александра Каширина

    Под Харьковом радикалы заблокировали и открыли огонь по автобусу с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
    На Украине расстреляли автобус с членами организации «Патриоты — за жизнь»

    «Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются», — указал он на своей странице в Facebook.

    На Украине расстреляли автобус с членами организации «Патриоты — за жизнь» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В свою очередь, другой депутат партии Илья Кива, возглавляющий движение «Патриотов», уточнил, что в автобусе находилось 22 человека. Они направлялись из Полтавы в Харьков на собрание членов организации.

    Как он сообщил в Facebook, эти радикалы принадлежат экстремисткой организации «Азов», с которой у «Патриотов» уже были стычки. По его словам, двоих представителей «Патриотов» члены бандформирований «Азов» и Нацкорпус «выкрали и увезли в неизвестном направлении».

    Организация «Патриоты — За жизнь» была основана в июне этого года как подразделение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее руководители ставят перед собой цель противостоять «хаосу, аморальности, беспределу».

    Видео: Telegram

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