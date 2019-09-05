На Украине рассказали о страхах Зеленского

По словам политолога, проблема президента Украины в том, что он не нуждается в рациональной программе, а следует образу, ранее уже созданному на экране.

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«Он раб лампы… Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», — считает Ермолаев.

Политолог также добавил, что Зеленский и его команда не действуют в интересах Украины, а продвигают интересы третьих лиц.

«По сути, мы имеем дело с менеджерской командой, которая и правда имеет стратегию. Просто эту стратегию не они писали — они скорее реализаторы», — сказал Ермолаев. По его мнению, это начало проявляется в таких шагах, как подписание меморандума с Соединенными Штатами и Польшей по поводу поставок газа, или в легализации игорного бизнеса.

Принятые властями действия не имеют никакого отношения к решению проблем экономики, считает украинский политолог.