На Украине рассказали о «сошедшем с ума» от русского языка Гоголе

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и умер из-за русского языка. Такое мнение она высказала в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Как отметила Фарион, Гоголь был очень трагической личностью в украинской культуре. Писатель, как она считает, «сошел с ума» и «в гробу перевернулся», потому что в его трудах было противоречие между формой и содержанием.

«Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — объяснил свое мнение Фарион.

Бывший парламентарий помимо этого также добавила, что ее Гоголь раздражает «на генном уровне», поскольку она никогда не понимала, почему «украинец пишет на русском языке».

Еще в начале сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что ситуация с дискриминацией русского языка на Украине приняла масштабы бедствия. Открытая война против русского языка объявлена на Украине и в странах Балтии, заявил Лавров. В случае с Украиной это является грубым нарушением конституции, поскольку в ней прописаны гарантии русского языка, указал глава дипведомства.