На Украине рассказали о неудачной попытке Зеленского связаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году предпринял неудачную попытку созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом, как сообщило издание «Фокус», рассказал руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — привела слова Ермака «Газета.ru».

Как только появится уверенность, что глава российского государства будет готов разговаривать, и будет предмет для разговора, то, как добавил Ермак, диалог состоится.

Зеленский, по его словам, готов участвовать в переговорах и к встрече с Путиным, но пока нет конкретной даты, когда это может произойти.

На этой неделе стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Он собирается сделать звонок, если администрации двух стран не смогут договориться.