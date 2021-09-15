На Украине рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал, когда, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским.

В эфире телеканала «Первый независимый» парламентарий напомнил, что, хотя в нынешних выступлениях Зеленского доминирует агрессивная риторика по отношению к России, до начала своей политической карьеры он высказывал иные мысли.

«В какой момент Зеленский почувствовал русских врагами? Потому что в 2014 году Зеленский плодотворно выступал на площадках Луганска, Горловки. <…> И тогда он говорил, что мы один народ, у нас одна история. И получается, что, <…> как только человек переступает черту власти, он сразу начинает чувствовать русских врагами», — отметил Кива, слова которого привело РИА «Новости».

По словам парламентария, Зеленскому стоило переступить порог власти, «как человек диаметрально поменялся, вдруг ощутил угрозу, почувствовал ненависть, и его единственным желанием стала бесконечная, бескомпромиссная война».

Высказывания Зеленского о силовом решении конфликта на Донбассе и «войне» с Россией, как подчеркнул Кива, направлены на внутреннюю аудиторию, поскольку, прикрываясь «боевыми столкновениями», можно скрыть неудачи и промахи официального Киева.

Однако, по мнению парламентария, такая стратегия становится менее эффективной, потому что подобным заявлениям украинцы перестают верить.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны Украины с Россией. Он заметил, что столкновение двух государств станет самой большой ошибкой российских властей. Зеленский объяснил свой прогноз огромной пропастью, которая возникла между украинцами и россиянами из-за действий Кремля.

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 прокомментировали заявление президента Украины о потенциальной войне с Россией. Некоторые высказали мнение о том, что украинский лидер сошел с ума.