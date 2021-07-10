На Украине рассказали, когда страна вступит в НАТО

Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером для Альянса. С таким заявлением выступил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Не имеет значения — завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО — мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», — сказал вице-премьер в эфире телеканала «Украина 24». Его слова привело РИА «Новости».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее высказал недовольство тем, что страны НАТО прислушиваются к мнению России в вопросе членства Украины в альянсе. Он добавил, что власти страны понимают, что так работает политика. Но он призвал не упрекать Киев в нехватке реформ. Кулеба считает, что на Украине достаточно преобразовали оборону для соответствия стандартам НАТО.