Мир 23 февраля 2024, 05:46 На Украине рассказал, как Россия за считанные часы усложнила положение ВСУ в Авдеевке Аналитик Киричевский: ВС РФ осложнили положение ВСУ в Авдеевке за пару часов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцам России во время боев за Авдеевку удалось «за несколько часов» осложнить положение ВСУ, после чего начался «аварийный» отход украинских военных. Об этом сообщил эксперт украинского издания Defense Express Иван Киричевский на YouTube-канале Ukrlife.

Он отметил, что российские войска смогли «радикально, буквально за несколько часов» ухудшить оперативную обстановку противника. Украинская 3-я штурмовая бригада ВСУ, которую перебросили на позиции в Авдеевке, должна была «стабилизировать линию обороны» для начала «планомерного отхода».

Реклама

«А вышло немного наоборот, что это такой себе заслон, который должен был прикрывать аварийный, скажем так, выход наших войск из Авдеевки», — сказал Киричевский.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил об уничтожении под Авдеевкой редкой инженерной бронемашины на базе Abrams, которую тайно передали Украине. По словам журналиста, ВСУ имеют несколько Assault Breacher, одну из которых теперь потеряли.