На Украине раскрыли «супермаркет» по продаже новорожденных в Китай

На Украине раскрыли преступную группировку, которая продавала детей в Китай. Руководили процессом главный врач частной репродуктивной больницы и ее сын.

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, что участники схемы за денежное вознаграждение решали вопросы оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.

Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами, в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными Антон Геращенко.

Кроме главного врача клиники и ее сына, в схеме участвовали двое граждан Украины и трое китайцев. На причастность к преступлениям проверяют еще 140 граждан КНР.

Суть «супермаркета» заключалась в том, что суррогатные матери-украинки рожали детей на продажу. После этого документы переоформляли на имена покупателей и их фиктивных жен, им давали документ о праве вывоза младенца из страны. Услуги посредников стоили около 50 тысяч долларов.

Клиентов искали, как правило, в Китае среди мужчин «определенной ориентации», написал Геращенко.

Геращенко отметил, что на Украине нет полноценного регулирования суррогатного материнства. Поэтому было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.