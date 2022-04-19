На Украине продлили возможность пересечения границы без загранпаспортов

Гражданам Украины продлили возможность пересечения границы по внутренним паспортам, об этом сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко, его слова опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда наши граждане не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт. Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу», — приводит издание слова Демченко.

При этом не имеет значения, из какого региона направляется гражданин, уточнил представитель ведомства. Последние полтора месяца украинцы могли без загранпаспортов свободно попасть в страны Евросоюза. Это была вынужденная мера из-за большой загруженности сотрудников, не успевающих оформлять паспорта, заявлял ранее Демченко.