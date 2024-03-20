Мир 20 марта 2024, 01:45 На Украине призвали к более масштабным атакам на российское приграничье Советник Подоляк: масштабы атак на границу России должны быть больше РИА «Новости»

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Террористических атак на российское приграничье должно быть больше, заявил в беседе с украинским журналистом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова привело РИА «Новости».

«Мне хотелось бы, чтобы масштабы [атак] были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации», — заявил Подоляк.

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Он отметил, что Россия должна ощущать, что такое вооруженный конфликт в XXI столетии. Украинский советник выразил пожелание, чтобы россияне на приграничных территориях жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

Российские системы ПВО в Белгородской области во вторник уничтожили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire и одну ракету «Точки-У».