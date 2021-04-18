На Украине признали неготовность к полномасштабной войне в Донбассе

Украинская армия сейчас не готова к полномасштабной войне в Донбассе. Если в регионе начнутся боевые действия, то ВСУ окажутся в худшем положении, чем в 2014 году. Об этом заявил внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.

«На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьезного внимания военным реформам. <…> Никаких программ массовых закупок беспилотников для обеспечения пехоты не реализовывается государством», — рассказал Бутусов в интервью каналу «Апостроф».

Советник главы Минобороны подчеркнул, что армии нужны внедорожники, приборы ночного видения, тепловизоры и боеприпасы, и допустил, что деньги на военные нужды будут собирать волонтеры. Бутусов указал на проблемы в сфере правосудия, политической и экономической системах Украины. По его словам, у страны нет средств даже на самое необходимое.

Папа римский Франциск 18 апреля провел воскресную проповедь на площади Святого Петра в Ватикане. Он обеспокоился наращиванием военной активности в Донбассе. Он призвал снизить напряженность и сделать все возможное для примирения сторон.