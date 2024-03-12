Мир 12 марта 2024, 04:41 На Украине признали капитуляцию Экономист Кущ: Украина подписала акт капитуляции перед Польшей РИА «Новости»

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Украина полностью проиграла борьбу с Польшей за свои экономические интересы. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ в интервью изданию «Экономические новости».

Эксперт напомнил, что в начале торговой войны украинские власти грозили Польше исками во Всемирную торговую организацию, а сейчас полностью сдались.

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«Европейский банк реконструкции и развития на 800 миллионов долларов профинансировал украинских производителей, чтобы они создавали новые производства. А тут просто одним росчерком пера все перечеркнули. Это полная капитуляция перед поляками», — сделал вывод аналитик.

Кущ добавил, что Евросоюз всегда будет оберегать своих фермеров. Он предположил, что Европе не нужна аграрно-сырьевая Украина, и для того, чтобы вступить в ЕС, стране надо изменить структуру экономики.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предложил Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации. По мнению политика, это поможет защитить европейский и польский сельскохозяйственные рынки.