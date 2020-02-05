На Украине признали, что не готовы принять Крым обратно
«Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать», — отметил Кориневич в разговоре с агентством «Укринформ».
Он пояснил, что еще не определено, как будет работать в Крыму местная и центральная власти, а над этим, по словам Кориневича, надо «активно и тяжело работать».
«Я думаю, и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — ред.), и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», — подчеркнул представитель Зеленского.
Как сообщалось ранее, Кориневич заявил, что Украина не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, пока республика находится в составе России.