На Украине признали, что не готовы принять Крым обратно

Украина признала, что пока не готова к возвращению Крыма. Об этом заявил постпред украинского президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

«Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать», — отметил Кориневич в разговоре с агентством «Укринформ».

Он пояснил, что еще не определено, как будет работать в Крыму местная и центральная власти, а над этим, по словам Кориневича, надо «активно и тяжело работать».

«Я думаю, и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — ред.), и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», — подчеркнул представитель Зеленского.

Как сообщалось ранее, Кориневич заявил, что Украина не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, пока республика находится в составе России.