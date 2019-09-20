На Украине пригрозили отнимать земли у россиян

Украинские власти намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли в том случае, если их будут приобретать россияне. О таком решении заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Министру задали вопрос о том, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами. «Это, конечно, конфискация», — приводит агентство «Украинские новости» ответ Милованова. При этом министр назвал граждан соседнего государства «агрессорами».

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Правительство Украины должно будет наладить мониторинг и «более широко применять этот механизм», считает Милованов.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее поручил до 1 октября внести в Верховную раду проект закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отменить мораторий на продажу земли.

Зеленский отметил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до начала зимы. Как заверил украинский лидер, после открытия земельного рынка право приобретать землю получат только граждане и компании Украины.