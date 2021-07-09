На Украине предложили ввести санкции против 52 граждан Белоруссии

Кабмин Украины подготовил список граждан Белоруссии, против которых рекомендует Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции, говорится на сайте украинского правительства.

Ввести ограничения предлагается против главы белорусского МВД Ивана Кубракова, главы ЦИК Лидии Ермошиной, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко, который занимает должность его советника по вопросам нацбезопасности.

Также в перечень попали глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевичи и ряд других высокопоставленных чиновников, среди которых члены ЦИК и заместители министров, отметило РИА «Новости».

Согласно распоряжению кабмина, в течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО. Срок действия санкций будет ограничен тремя годами.

Кабмин Украины на заседании в среду, 7 июля, принял распоряжение, согласно которому рекомендует СНБО ввести санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов президента Белоруссии и разгону митингов в этой стране. Список лиц при этом оглашен не был.