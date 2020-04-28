На Украине предложили сажать за пропаганду разврата и бездетности

Пропаганда разврата, разводов и бездетности должна стать на Украине поводом для уголовного дела. Так считает автор соответствующего закона, депутат Верховной рады Олег Волошин. Документ он внес на рассмотрение украинским парламентом.

Как сообщило издание «Страна UA», максимальное наказание, которое депутат указал в документе — срок заключения от пяти до 10 лет.

В пояснительной записке Олег Волошин написал, что в последние годы на Украине сложилась критическая демографическая ситуация в связи с отказом от рождения детей и разрушения семьи.

В беседе с журналистами депутат заявил, что его закон похож на те, которые продвигаются сейчас в США, Венгрии, Польше и Италии традиционалистами-консерваторами.

«Я считаю, что люди, которые пропагандируют идеи чайлдфри, то есть, умышленный отказ от рождения детей, не по медицинским показаниям, не из-за социальных проблем, а как сознательный стиль жизнь, должны нести за это ответственность. Те, кто сознательно пропагандирует отказ от традиционной семьи, также должны нести за это ответственность» — заявил депутат.

Однако журналисты отметили, что Волошин внес свой законопроект в качестве альтернативы предложению депутата от партии «Слуга народа» Ольги Василевской-Смалюк. В ее документе предлагается введение штрафов до 17 тысяч гривен или лишение свободы до восьми лет за преступления на основе гендерной неприязни или нетерпимости к сексуальной ориентации.