На Украине предложили сажать за пропаганду разврата и бездетности
Как сообщило издание «Страна UA», максимальное наказание, которое депутат указал в документе — срок заключения от пяти до 10 лет.
В пояснительной записке Олег Волошин написал, что в последние годы на Украине сложилась критическая демографическая ситуация в связи с отказом от рождения детей и разрушения семьи.
В беседе с журналистами депутат заявил, что его закон похож на те, которые продвигаются сейчас в США, Венгрии, Польше и Италии традиционалистами-консерваторами.
«Я считаю, что люди, которые пропагандируют идеи чайлдфри, то есть, умышленный отказ от рождения детей, не по медицинским показаниям, не из-за социальных проблем, а как сознательный стиль жизнь, должны нести за это ответственность. Те, кто сознательно пропагандирует отказ от традиционной семьи, также должны нести за это ответственность» — заявил депутат.
Однако журналисты отметили, что Волошин внес свой законопроект в качестве альтернативы предложению депутата от партии «Слуга народа» Ольги Василевской-Смалюк. В ее документе предлагается введение штрафов до 17 тысяч гривен или лишение свободы до восьми лет за преступления на основе гендерной неприязни или нетерпимости к сексуальной ориентации.