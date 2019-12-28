На Украине пожаловались на зависимость от картошки из Африки

Украина очень зависима от импорта аграрной и продовольственной продукции, заявил 27 декабря глава Союза селянства Украины, экс-президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич. По его словам, страна не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе пресс-конференции, трансляция которой опубликовал на видеохостинге YouTube канал GolosTV UA, эксперт указал, что сейчас Украину выручают африканские страны, поставляющие картофель, и Польша, которая экспортирует молоко.

Томич отметил, что зависимость продовольственного и аграрного секторов от импорта впервые в истории страны настолько велика.

«И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким — овощи, животноводческая продукция», — констатировал глава Союза селянства Украины.

В начале декабря СМИ Украины сообщали о росте импорта картофеля в страну в 700 раз. это было зафиксировано в период с июль по ноябрь 2019 года, напоминает РИА «Новости». При этом основными экспортерами картофеля назвались тогда Россия и Белоруссия.